Der Songwriter, Bassist und Sänger hat als Frontman von The Police und Solo-Künstler Rockgeschichte geschrieben. Mehrere tausend Fans hatten sich auf seinen Auftritt an der Emslandarena gefreut.

Doch eine angekündigte Schlechtwetterfront machte Sting und den Fans am 22. Juni 2023 einen Strich durch die Rechnung. Das Konzert musste abgesagt werden. Ironie des Abends: Das Wetter wurde dann doch nicht so schlecht wie angekündigt, aber die Sicherheit für die Besucher und den Künstler ging natürlich vor.

Erworbene Tickets behalten Gültigkeit

Am Dienstag verkündete Stefan Epping, Veranstaltungsmanager der Emslandarena, nun den neuen Termin: Das Open-Air-Konzert mit Sting findet am Samstag, 27. Juli 2024, an der Emslandarena statt. Die bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Zudem gibt es Tickets für 79,55 Euro inklusive Gebühren an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf www.ticketmaster.de und www.eventim.de.

Beim ersten Sting-Konzert im Jahr 2019 waren 12.000 Zuschauer dabei. Beim abgesagten Konzert im Juni 2023 wurden noch mehr erwartet. Bis zu 14.000 wären möglich, erklärten die Veranstalter.