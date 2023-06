Bei der ersten School´s Out Party auf dem Lingener Marktplatz wird es unter anderem auch einen Live-DJ geben. Symbolfoto: imago images/ Blue Jean Images up-down up-down Zum Start in die Sommerferien Das erwartet Schüler bei der ersten School‘s Out Party auf dem Marktplatz in Lingen Von Philip Jesse | 30.06.2023, 12:18 Uhr

Zum ersten Mal findet am 5. Juli auf dem Marktplatz in Lingen eine School‘s Out Party statt. Alle Lingener Schüler sind eingeladen, das Ende des Schuljahres gemeinsam mit Live-DJ und vielen Attraktionen unter freiem Himmel zu feiern. Der Eintritt ist frei.