Ein Blick in Richtung Himmel lässt die Emsländer aufatmen. Wochenlang regnete es im Landkreis und die Sommerferien fielen bei den Schülern sprichwörtlich ins Wasser. Doch jetzt die Kehrtwende: Am Montag leuchtete der Himmel blau und nur vereinzelt waren Wolken zu sehen. Als Schleierwolken bezeichnet sie der Deutsche Wetterdienst (DWD) und ein Meteorologe sagt: „Die sind völlig harmlos.“

Höchstwerte am Mittwoch und Donnerstag

Über dem Landkreis Emsland befindet sich ein Hochdruckgebiet und sorgt dafür, dass die Temperaturen in die Höhe steigen. Laut des DWD-Meteorologen wird es am Montag bis zu 26 Grad warm. Bereits am Dienstag klettern die Temperaturen auf 29 Grad Celsius und erreichen am Mittwoch und Donnerstag Höhepunkte mit über 30 Grad. Zum Wochenende hin wird es dann etwas „kühler“, sagt der Experte. Am Freitag sollen die Temperaturen auf 29 Grad sinken und am Wochenende sich bei 26 Grad einpendeln.

Wie lange bleibt das Hoch über dem Emsland?

Trotz vereinzelter Wolken kann der Regenschirm im Schrank verstaut werden. „Es bleibt trocken“, sagt der Meteorologe. Das sehr freundliche Wetter haben die Emsländer der „Omega-Wetterlage“ zu verdanken. Ein Omega-Hoch ist eine besondere Wetterlage, bei der sich das Hochdruckgebiet in Form des griechischen Buchstabens Omega über weite Teile Europas erstreckt. Hat sich eine Omega-Wetterlage erst einmal eingestellt, sind die Chancen gut, dass sie einige Tage, unter Umständen sogar mehrere Wochen anhält.