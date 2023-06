Drei Oldtimer - drei Geschichten, die ihr Besitzer Stephan Höting erzählen kann. Foto: Christiane Adam up-down up-down Bald wieder Rallye in Lingen Stephan Höting hat drei Oldtimer zur Auswahl - das sind ihre Geschichten Von Christiane Adam | 09.06.2023, 19:16 Uhr

Ford Granada, VW T2 oder T3: Der Lingener Stephan Höting hat eine Leidenschaft für Oldtimer. Wenn er am 18. Juni an der 11. ADAC Oldtimer-Classic in Lingen teilnimmt, kann er sich ein Schmuckstück aussuchen - und jedes hat seine eigene Geschichte.