Egal ob im Festzelt oder in der Kneipe: In diesem Jahr gibt es so einige Oktoberfeste in der Region. Nach den Himmelsrichtungen sortiert zeigt unsere Übersicht, wann uns wo die Feste sind.

Oktoberfeste im nördlichen Emsland

Papenburger Oktoberfest: Im Festzelt hinter dem Saalbetrieb Schulte-Lind heißt es in diesem Jahr zum neunten Mal: O´zapft is! Zusammen mit der Band Albfetza und DJ Orti wird der Abend in Papenburg unvergesslich.

Wann: Am 30. September 2023 kann ab 18.30 Uhr gefeiert werden. Den traditionellen Fassanstich gibt es eine Stunde später um 19.30 Uhr.

Karten gibt es unter https://papenburg-marketing.eventim-inhouse.de/ ab 23,50 Euro.

Oktoberfest in Rhede: Das Rheder Ei verwandelt sich gegen Ende September in eine Bayerische Festhalle. Mit Trachten und Musik von der Live-Band Ski und Bob Express ähnelt Rhede der Theresienwiese.

Wann? 30. September 2023.

Karten: Tickets könenn mittlerweile im Rhedenswert gekauft werden. Stehplätze kosten 15 Euro und Sitzplatztickets 18 Euro je Person. Von jeder verkauften Eintrittskarte gehen 2 Euro zugunsten des RCC zur Einhaltung des Rheder Karnevalszuges.

Oktoberfeste im östlichen Emsland

Oktoberfest Stavern: Echtes König Ludwig Bier und eine bayerische Gaudi gibt es im Festzelt auf dem Schützenplatz in Stavern. Mit der Musik von Hüttenstürmer, alias Cadillac, kommt definitiv Oktoberfeststimmung auf.

Wann? 14. Oktober 2023 ab 19 Uhr.

Karten können unter www.ticket-hier.de ab 12 Euro erworben werden.

Oktoberfest Ahmsen: Der Schützenplatz in Ahmsen ist zwar nicht die Theresienwiese. Dennoch kommt hier im Festzelt bayerische Stimmung auf. Mit der Musik von den Hüttenstürmern und typisch Bayerischen Gerichten steht dem Oktoberfest nichts mehr im Wege!

Wann? 2. Oktober 2023, ab 19 Uhr.

Karten gibt es unter www.ticket-hier.de für 12 Euro.

Oktoberfeste im südlichen Emsland

Oktoberfest im Gasthof Hense: Auch im Gasthof Hense in Baccum. heißt es Anfang Oktober: Pack mas! Frische bayrische Schmankerln, gezapftes Bayreuther und Musik von der Band Juchee aus Österreich schaffen ein bayrisches Lebensgefühl.

Wann? 7. Oktober 2023.

Karten können seit dem 3. September im Gasthof selber abgeholt werden. Aber Achtung: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Oktoberfeste im westlichen Emsland

Meppen: Ein 1800 qm großes Festzelt mit bis zu 2200 Sitzplätzen: Das gibt es in Meppen. In der Lathenerstraße 3 in Meppen kommt bei bayrischer Musik definitiv Oktoberfest-Stimmung auf.

Wann? Samstag, 28. Oktober 2023, ab 17Uhr. Der Einlass startet bereits ab 16 Uhr.

Karten im Vorverkauf gibt es unter www.el-event-service.de/okt23/. Alternativ gibt es vor Ort auch eine Abendkasse.

Harener Rocktoberfest: Gaudi und Rock ’n’ Roll? Dass das funktioniert, zeigt Hagens Hotel in Haren. Die Band Longlife-Happiness trifft auf Blasmusik.

Wann? 7. Oktober 2023, ab 19 Uhr.

Karten im Vorverkauf unter Tel. 05932 2144.

Oktoberfeste im südlichen Emsland

Oktoberfest in den Emslandhallen: Auch in diesem Jahr erstrahlen die Emslandhallen wieder in Weiß-blau. Egal ob Musik von einer Band, Blaskapelle oder DJ: Bei der Auswahl soll jeder Gast auf seine Kosten kommen.

Wann: 21. Oktober 2023, ab 18 Uhr.

Karten: Der Vorverkauf ist bereits am 7. August 2023 gestartet. Unter www. hotel-am-wasserfall.leoticket.de gibt es noch Tickets für 18,70 Euro.

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ihr Oktoberfest ist nicht mit dabei? Dann schreiben Sie gerne eine Nachricht an redaktion@lingener-tagespost.de