Überhaupt sei ihm wichtig, jedem Klienten wertschätzend zu begegnen. In ruhiger Atmosphäre in einer behaglichen Sitzecke nimmt sich Göbel viel Zeit für die Gespräche. „Wir sind keine Behörde. Das ist gerade für verunsicherte Menschen wichtig.“ Seit mehr als zwanzig Jahren ist Göbel inzwischen für die Diakonie als Kirchenkreissozialarbeiter tätig.

Walter Göbel weiß das. Wenn Frauen zu ihm in die Bögenstraße 7 in Lingen kommen, braucht er seine langjährige Erfahrung, um im Gespräch an das heranzukommen, um das es wirklich geht. „An den Gesten und Blicken erkenne ich: Da wird irgendetwas nicht gesagt“, erzählt der Kirchenkreissozialarbeiter der Diakonie Emsland-Bentheim.

Was ihn freut: Der SKM hat seine Aufgabenfelder erweitert und bietet eine Täterberatung an. Für die Diakonie bedeutet das, wieder einen Partner mehr im Netzwerk zu haben. Nimmt denn Gewalt im häuslichen Bereich zu? Exakte Zahlen dazu kann Göbel nicht nennen, aber er befürchtet, es werde mehr. Die Schere zwischen Arm und Reich gehe weiter auseinander, und Verarmung sei einer der vielen Faktoren, die Gewalttätigkeiten begünstigen können.

Maria hat in Gesprächen bei der Diakonie Informationen über unterschiedliche Möglichkeiten erhalten. Sie entschied sich am Ende, in das Frauen- und Kinderschutzhaus zu gehen, in das Walter Göbel sie begleitete.