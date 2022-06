Mit dem neuen Großdepot an der Haselünner Straße in Lingen geht der NOZ-Medienvertrieb Emsland (MVE) neue Wege. Darüber freuen sich Geschäftsführer Frank Jansen und seine MVE-Mitarbeiterin Petra Radler. FOTO: Ludger Jungeblut Zustellung zentralisiert NOZ-Medienvertrieb Emsland mit neuem Großdepot in Lingen Von Ludger Jungeblut | 01.06.2022, 13:55 Uhr

Der NOZ-Medienvertrieb Emsland (MVE) hat zum 1. Juni sein erstes Großdepot in Betrieb genommen. Von dem zentralen Standort an der Alten Haselünner Straße 12 in Lingen werden ab sofort circa 30.000 Haushalte mit den Produkten der NOZ Medien versorgt.