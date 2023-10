In Deiner Nähe Interaktive Karte zeigt: Diese berühmten Personen wurden im Emsland geboren Von Cara-Celine Kreth | 16.10.2023, 16:55 Uhr Die Olympiasieger Alwin (links) und sein Bruder Paul Schockemöhle. Der Springreiter aus Meppen ist nicht der einzige, der auf der interaktiven Karte entdeckt werden kann. Foto: imago Sportfotodienst up-down up-down

Welche berühmten Persönlichkeiten wurden in Papenburg, Lingen oder Meppen geboren? In der Online-Karte „Notable People“ des Finnen Topi Tjukanov können User das für jede einzelne Gemeinde prüfen. Allerdings fehlen einige Promis in dem Ranking.