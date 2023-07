Im Intensivbereich für Neurologie werden Schlaganfall-Patient untersucht. Foto: dpa-Zentralbild up-down up-down Urteil des OVG Lüneburg Deshalb kann die Neurologie im Boni in Lingen nun starten Von Thomas Pertz | 03.07.2023, 17:10 Uhr

Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat mit einer Entscheidung für Klarheit darüber gesorgt, ob im Bonifatius-Hospital in Lingen (Boni) eine Fachabteilung Akutneurologie eingerichtet werden kann. Das Boni unterlag vor Gericht - dennoch hatten Hauptgeschäftsführer Ansgar Veer und der Lingener CDU-Landtagsabgeordnete Christian Fühner am Montag Grund zur Freude.