Das Leitungsteam mit (von links) Laurenz Bäthke, Nils Hanraets und Julia Windisch freut sich auf das 20. Fest der Puppen. FOTO: Caroline Theiling Mehr als der Kasper für Kinder Vier Bühnen beim Fest der Puppen in Lingen Von Caroline Theiling | 14.08.2022, 09:25 Uhr

In diesem Jahr veranstaltet das Theaterpädagogische Zentrum (TPZ) in Lingen zum 20. Mal das Internationale Fest der Puppen in Lingen und im Emsland. Es findet vom 9. Bis 15. September an verschiedenen Spielorten statt und birgt einige Neuerungen.