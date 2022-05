Südlich der Lindenstraße, zwischen den Einmündungen der Straßen Am Fährdamm und Zwischen den Brücken, soll ein neues Baugebiet entstehen. FOTO: Matthias Becker Reihen- und Einfamilienhäuser Neues Baugebiet in Lingen: So viele Wohnungen entstehen am Pumpenkolk Von Thomas Pertz | 17.05.2022, 07:39 Uhr

Ein großes Baugebiet soll Am Pumpenkolk südlich der Lindenstraße in Lingen entstehen. Im Fachausschuss wurde nun bekannt, wieviele Wohnungen in Reihen- und Einfamilienhäusern entstehen sollen. Doch es gab auch Kritik an dem Vorhaben.