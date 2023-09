Nachhaltige Kindermöbel Neueröffnung in Lingen: „Oh, wie schön“ kommt in die Burgstraße Von Cara-Celine Kreth | 19.09.2023, 18:03 Uhr Das neue Geschäft an der Burgstraße: „Oh, wie schön“ in Lingen. Foto: Cara-Celine Kreth up-down up-down

Aus dem ehemaligen Gebäude des Schlachters Richtering wird ein Geschäft für nachhaltige Kinderwaren und Accessoires. „Oh, wie schön“ zieht in das Ladenlokal an die Burgstraße in Lingen.