Eine an sich gute Jacke, bei der der Reißverschluss klemmt, ein Fön, bei dem ein Kabel lose ist, eine Schreibtischlampe mit Wackelkontakt – könnte man entsorgen und neu kaufen. Muss man aber nicht: Reparieren ist eine Option. Eine umwelt- und geldbeutelschonende zudem, die nun zweite Chance in Lingen bekommen soll.

Erstes Repair Café gab es im Alten Schlachthof

Bereits 2015 hatte sich eine Gruppe für die Idee stark gemacht. Im Alten Schlachthof konnten sich Menschen mit defekten Elektrogeräten oder Fahrrädern, Kleidung, bei der eine Naht aufgeribbelt war, Holzteilen, die aus dem Leim gegangen waren und weiteren reparaturbedürftigen Dingen Hilfe suchend an das freiwillige Team wenden.

Jedoch besagt ein Eintrag auf Facebook vom 15. Juli 2020: „Das Repair Café Lingen ist außer Betrieb, weil sich niemand aus Lingen für die Organisation findet und weil CoViD-19 den Betrieb weiterhin zusätzlich erschwert.“ Die Idee ist nun von einer Gruppe aus dem Lingener Wohnquartier Gauerbach aufgegriffen worden.

Dem Aufruf von Ralf Haberland (links), Marianne Schlütke-Bührs (fünfte von links) und Holger Berentzen (sechster von links) sind sie gefolgt und wollen demnächst gemeinsam das Repair Café im Bürgerzentrum Gauerbach durchführen.

Ralf Haberland ist Maschinenbauingenieur. „Mein Sohn studiert in Dortmund. Er hat dort ein Repair Café besucht und mir davon erzählt. Ich fand das sehr gut und habe beim Förderkreis Gauerbach angeregt, so etwas hier im Bürgerzentrum durchzuführen“, erzählt er. „Ich selbst repariere gern etwas und freue mich immer total, wenn es dann wieder funktioniert.“ In Marianne Schlütke-Bührs fand er direkt eine Mitstreiterin, der der Nachhaltigkeitsgedanke besonders zusagt.

Im Umkreis informiert

„Ich habe mich informiert, beispielsweise beim Repair Café in Meppen, wie man dort vorgeht“, erzählt sie. Auch bei Holger Berentzen hat sie vorbeigeschaut. Berentzen ist Dekanatsreferent im südlichen Emsland und hatte kürzlich geäußert, dass er sich vorstellen könnte, ein Repair Café im Begegnungsraum der Citypastoral in der Großen Straße einzurichten.

„Wir sammeln hier schon wertvolle Rohstoffe wie beispielsweise ausgemusterte Handys, aus denen dann bei Missio Edelmetalle entnommen werden. Auch ausgelesene Bücher, Brillen etc. werden bei uns abgegeben“, erzählt Berentzen.

Mitstreiterinnen hat er außerdem in einer Gruppe der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD), die sich im Gauerbach trifft, um aus defekten Regenschirmen Einkaufsbeutel zu nähen. Neben dem ökologischen Aspekt ist dem Dekanatsreferenten besonders der Begegnungsaspekt solcher Initiativen wichtig.

Als nun Schlütke-Bührs im Begegnungsraum vorbeischaute, war für Berentzen gleich klar, dass er die Initiative im Gauerbach unterstützen möchte, statt ein eigenes Repair Café zu initiieren. Nun bündeln sie ihre Kräfte.

„Selbst in den Raum tragen“

Die Idee des Repair Cafés besteht darin, dass handwerklich geschickte Menschen defekte Gegenstände wieder Instand setzen - und zwar unentgeltlich. Wer etwas zu reparieren hat, kann es vorbeibringen, sich entweder dazusetzen und lernen oder bei einem Stück Kuchen darauf warten, bis es wieder in Ordnung ist. Gebracht werden darf, was Besucher „selbst in den Raum tragen“ können - diese Formulierung soll einen groben Rahmen setzen, was dort geleistet werden kann. „Eine Spende ist natürlich gern gesehen“, sagen die Initiatoren augenzwinkernd.

Haberland, Schlütke-Bührs und Berentzen haben bereits eine Reihe von Menschen gefunden, die sich mit ihren jeweiligen Fähigkeiten einbringen möchten. Darunter sind welche, die im Beruf Handwerker waren, aber auch welche, die zuhause gern herumwerkeln. Die Näherinnen der KFD möchten sich ebenfalls beteiligen. Andere wiederum möchten organisatorisch unterstützen.

Haftungsfragen

Noch ist nicht jedes Detail für das Repair Café geklärt. Beispielsweise wurde bei einem Infoabend lebhaft über Haftungsfragen, besonders bei elektrischen Geräten, diskutiert. Aber Ralf Haberland und Marianne Schlütke-Bührs sind guten Mutes: Die Stichting Repair Café hat für viele Fragen Hilfestellungen auf ihrer Homepage.

Das erste Repair Café ist für Samstag, 7. Oktober, geplant. Ab 14 Uhr soll es im Bürgerzentrum Gauerbach am Jägerplatz in Lingen-Laxten losgehen. Weitere Infos gibt es per E-Mail an Repaircafe@gauerbach.de.