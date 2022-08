Nicht jeder Eigentümer hat bislang das Schreiben des Finanzamtes erhalten. FOTO: Caroline Theiling up-down up-down Infos vom Finanzamt Grundsteuer: Nicht alle Emsländer haben bislang Post vom Finanzamt Von Caroline Theiling | 19.08.2022, 05:36 Uhr

Die Grundsteuer soll neu berechnet werden. Dafür hat das Finanzamt in den vergangenen Wochen an alle Grund- und Eigenheimbesitzer Schreiben verschickt, in denen sie aufgefordert werden, verschiedene Angaben über ihr Objekt elektronisch dem Finanzamt mitzuteilen. Doch nicht jeder Eigentümer hat bislang entsprechende Post bekommen. Außerdem sorgt ein Satz für Verwirrung.