Während das untere Foto eine der berühmtesten Aufnahmen vom legendären Woodstock-Festival darstellt, ist das obere Bild offenbar eine Kriegsfotografie. Und doch gleichen sich die Umrisse auf frappierende Weise. Solcherlei umrissartige Ähnlichkeiten prägen den ersten Teil der Ausstellung „A finger in the pie, a foot in the door, a leg in quicksand“ (deutsch: ein Finger im Kuchen, ein Fuß in der Tür, ein Bein im Treibsand“) von Luis Jacob, die seit Freitag in der Lingener Kunsthalle zu sehen ist.

Unter Anwesenheit von Katharina Fichtner, Kulturattachée der kanadischen Botschaft, eröffneten Meike Behm, Direktorin der Kunsthalle, und der erste Vorsitzende des Kunstvereins, Peter Leuschner, die Einzelausstellung des Kanadiers. Ein Grußwort der Stadt mit dem ausdrücklichen Dank an Behm, immer wieder ausdrucksstarke Ausstellungen nach Lingen zu holen, brachte Lingens Erste Bürgermeisterin Ulla Haar mit.

Fichtner stellte den 1971 in Lima geborenen Jacob als einen Künstler mit pluralistischem Ansatz vor. Toronto, die Heimatstadt Jacobs, sei eine Stadt mit enormer multikultureller Bevölkerung. Daraus motiviert sei seine „Erprobung verschiedener Formen zur sozialen Interaktion“. Verständlich wird dies vor allem wohl an den gegenüberstellenden Fotografien, dem ersten Teil auf dem Weg durch die Ausstellung. Dabei fällt die Körperfixiertheit Jacobs auf. Viel Nacktheit, Bilder, die amorphe Gegenstände und Körperteile mit ähnlichen Umrissen in direkter Nachbarschaft zeigen. Vieles davon provokativ.

„Look all perfect“

Behm hat die Ausstellung so konzipiert, dass ein Querschnitt durch alle Medien, mit denen Jacob arbeitet, gezeigt wird: Nach drei Wänden mit den Fotografien, für die sich der Besucher Zeit nehmen sollte, finden sich Zeichnungen, Malereien und Collagen. Die letzte Station ist eine Videoinstallation mit dem Titel „without persons“ (ohne Menschen), „in der eine sich wabernd bewegende weißgelbliche Flüssigkeit zu uns spricht“, so Behm. Behm war bereits Kuratorin bei der ersten Einzelausstellung Jacobs, die 2008 vom Kunstverein Hamburg organisiert worden war. Jacob nahm 2007 an der documenta 12 in Kassel teil und ist seitdem in Deutschland kein Unbekannter mehr.

Der sympathische Kanadier bedankte sich auf Englisch ausdrücklich bei Behm „for making it look all perfect“ (dafür, dass alles perfekt aussieht). Er hielt außerdem am Samstag einen Vortrag über seine künstlerische Arbeit.

Bis zum 22. April ist die vierteilige Ausstellung in der Lingener Kunsthalle an der Kaiserstraße zu sehen.