Die Zahlen der Studienanfänger an deutschen Hochschulen sinken. Im letzten Wintersemester schrieben sich weniger als 400.000 Menschen ein. Das sind etwa zehn Prozent weniger als noch vor zehn Jahren. Das zeigt eine veröffentlichte Auswertung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE).

Im Ländervergleich sind Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen am stärksten von diesem Trend betroffen. Die Entwicklung zeigt sich ebenfalls auf dem Campus Lingen der Hochschule Osnabrück.

Campus in Lingen

Besonders in den Studienrichtungen Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und Maschinenbau verzeichnet der Campus in diesem Jahr einen Rückgang. „Noch im Wintersemester 2018/2019 waren die technischen Studiengänge voll ausgelastet. Inzwischen hat sich die Zahl der Bewerbungen halbiert“, erläutert Ingmar Ickerott, Dekan der Fakultät für Management, Kultur und Technik.

Ein ähnlicher Fall zeigt sich beim dualen Studiengang Pflege. Während es im Jahr 2022 noch 53 Bewerber für 46 offene Studienplätze gab, sind ein Jahr später lediglich 33 Bewerbungen eingegangen. Es ist noch unklar, warum sich der Rückgang speziell auf diese Studiengänge auswirkt.

Ursachen für den Trend

„Durch den demografischen Wandel stellen wir einen Rückgang von zehn Prozent an Studienbewerbern fest“, sagt der Dekan. Die demografische Entwicklung und der zeitweilige Rückgang der Geburtenrate nennt auch das CHE. Die Zahl der Erstsemester hatte demnach zehn Jahre zuvor einen Höchststand von 445.000 erreicht und stagnierte lange auf hohem Niveau. Seit dem Wintersemester von vor drei Jahren gehen sie nun wieder deutlich zurück.

Eine andere Ursache für den Mangel an Studierenden sei die Umstellung der Abiturjahrgänge. Nach den letzten Abiturprüfungen im Jahr 2019 wurde das zwölfjährige Abitur (G8) auf ein 13-jähriges Abitur (G9) umgewandelt.

Doch auch nachdem das Abitur beendet sei, würden nicht alle Abiturienten unmittelbar studieren. „Ein Drittel unserer Studierenden am Campus machen vorher eine Ausbildung. Viele entscheiden sich, nach der Schule ein Freiwilliges Soziales Jahr zu machen“, erzählt Ickerott.

Gehetzt im Studium

Insbesondere die Umstellung im Zuge der Hochschulreform stellt die Verwaltung des Campus vor große Herausforderungen. Die knapp bemessene Regelstudienzeit von drei Jahren setzt Studierende, aber auch Neuankömmlinge unter Druck, so der Dekan.

Er betont, dass es sich dabei um einen engen Zeitrahmen handelt und sagt: „Wir weisen unsere Studierenden darauf hin, dass dies lediglich ein Richtwert ist und sie nicht zwingend daran festhalten müssen.“

Dekan Ingmar Ickerott stellt Gründe für die wenigen Studienanfänger dar.

Praxis am Campus Lingen

Um Leistungsdruck und Verschulung entgegenzuwirken, hat sich das Lehrpersonal praxisorientiert ausgerichtet. Nicht zuletzt durch den Bau eines neuen Laborgebäudes. In einigen Studiengängen werden fächerübergreifende Projekte angeboten. Studierende haben so die Möglichkeit, in andere Fachbereiche hineinzuschnuppern.

Ein Schwerpunktwechsel oder eine Umorientierung innerhalb des Studiums ist daher nicht ausgeschlossen. „Es ist okay, länger für das Studium zu brauchen, denn so nimmt man es anders wahr“, so der Dekan. Leistungspunkte zu sammeln sei das eine, aber ist es auch wichtig Kontakte zu knüpfen oder sich selbst entdecken.