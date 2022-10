Überwiegend ältere Menschen wurden Opfer der jetzt verurteilten Telefonbetrüger. Symbolfoto: Polizei up-down up-down Langjährige Haftsstrafen Nach Telefonbetrug im Emsland: Täter in Türkei verurteilt Von Wilfried Roggendorf | 05.10.2022, 15:07 Uhr

Täter, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben, haben auch in Meppen, Lingen, Herzlake, Haren und Lohne Menschen um ihr Erspartes gebracht. In der Türkei sind sie jetzt zu langen Haftstrafen verurteilt worden.