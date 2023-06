Vor allem an Wänden und Stromkästen wurden die Graffiti gesprüht. Zu sehen war laut Polizei eine fast immer gleich aussehende Variante des Anarcho-Zeichens sowie eine sich stets wiederholende Buchstabenkombination. Foto: Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim up-down up-down Mann aus Münster in Verdacht Nach Serie von Graffiti in Lingen: Polizei ermittelt 25-Jährigen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 09.06.2023, 10:21 Uhr

In Lingen sind in den vergangenen Wochen diverse Graffiti gesprüht worden, die fast immer gleich aussahen. Die Schmierereien wurden an insgesamt 103 Orten festgestellt. Nun hat die Polizei einen 25-Jährigen aus Münster in Verdacht, der Verursacher zu sein.