Favoriten werden bis Mitte Dezember gesucht Nabu im Emsland hat einen Favoriten für den "Vogel des Jahres 2021" Von PM. | 20.11.2020, 13:21 Uhr

Wenn es nach dem Nabu Emsland/Grafschaft Bentheim geht, sollte die Mehlschwalbe Vogel des Jahres 2021 werden. Per Abstimmung werden aber die Menschen in Deutschland die Entscheidung treffen. Das hat der hiesige Nabu in einer Presseerklärung mitgeteilt.