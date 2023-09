Bereits zum zehnten Mal bewegen sich diesen Sommer hunderte Menschen mit und ohne Depressionserfahrungen für die Mut-Tour. Sechs Teilnehmer haben auf ihren Tandems am Freitag einen Etappen-Stop auf dem Marktplatz in Lingen eingelegt. Sie möchten ein Zeichen für mehr Offenheit und Mut im Umgang mit Depressionen und psychische Erkrankungen setzten.

Die Fahrradtour zum guten Zweck wird seit zehn Jahren gemacht. In diesem Jahr startete die dreimonatige Tour am 25. Mai in Weimar. Die Nordweststrecke von Köln nach Oldenburg wird die letzte Etappe auf der Radtour sein. Auf der elften Etappe fahren die Teilnehmer mehr als 430 Kilometer.

Mut machen im Kampf gegen Depressionen

Aus der sechsköpfigen Gruppe in Lingen waren einige selbst von Depressionen betroffen oder haben aus nächster Nähe die Erkrankung erfahren. Franziska Radczun ist seit 2018 bei der Radfahraktion dabei. Die 34-jährige Tourleiterin hat die Krankheit im Elternhaus durchlebt. Ihr Vater war viele Jahre erkrankt, doch auch in Beziehungen und im Freundeskreis hat sie die psychische Krankheit erfahren.

Auf die Aktion aufmerksam geworden ist die Berlinerin über ihre freiwillige Mitarbeit in einem Verein, der sich für Kinder von psychisch erkrankten Eltern einsetzt. „Ich fand die Idee unheimlich toll: Man kommt mit Menschen über eine so schwerwiegende Krankheit ins Gespräch“, erzählt sie.

Durchschnittlich fährt die Gruppe eine Strecke von 55 Kilometer pro Tag. Durch ihre farbenfrohen Oberteile und den auffälligen Tandems sind sie kaum zu übersehen „Die Leute sehen uns und kommen auf uns zu. So kommen wir in den Austausch“, sagt Radczun.

Pause am Marktplatz in Lingen: die Teilnehmer der Etappe von Köln nach Oldenburg.

Ins Gespräch mit anderen Betroffenen kommen, Wissen austauschen und Mut machen: das möchte die Aktion vermitteln.