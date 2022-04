Auf ihrem Programm standen dabei Betriebsbesichtigungen wie beim Logistikunternehmen Meyer & Meyer in Osnabrück oder bei der Bäckerei Wintering in Biene, Besichtigungen kirchlicher Einrichtungen und unter anderem am Samstagabend auch ein Begegnungsfest im Heimathaus Laxten, zu dem der KAB- Bezirk Emsland/Grafschaft Bentheim geladen hatte und zu dem rund 110 KAB-Mitglieder gekommen waren. Die KAB sammelt beispielsweise beim Kuchen-, Brot- und Kaffeeverkauf auf dem Lingener Pöttemarkt oder beim Holschenmarkt in Nordhorn Spenden, die über das KAB-Weltnotwerk MTC-Projekten zugutekommen.

Als eine Basisbewegung bezeichnet José Ferreira, in seiner Position vergleichbar mit dem Bundespräses der KAB, die MTC. In kleinen regionalen Gruppen agieren die Mitglieder in der Fort- und Weiterbildung von Arbeitern und Arbeitssuchenden, stets auf der Basis christlicher Werte.

Ferreira nennt das Beispiel von Pappensammlern in Contagem im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais , die von Zwischenhändlern ausgebeutet worden waren. MTC-Mitglieder unterstützten die Pappensammler, halfen bei der Organisation einer Gemeinschaft, die heute gut anerkannt wird vor Ort und für ihre Waren bessere Preise erhält und untereinander solidarisch agiert. Dieses solidarische Wirtschaften sieht die MTC dabei als Gegenbewegung zum aggressiven Kapitalismus.

„Die Leute müssen verstehen, dass sie Rechte haben und diese einfordern müssen. Von selbst würden sie darauf nicht kommen“, sagt Marcelino Almeida, der als Lehrer arbeitet und sich wie die anderen MTC-Mitglieder ehrenamtlich engagiert. Die untere Schicht in Brasilien werde von der Gesellschaft ausgeschlossen.

Die finanzielle Hilfe aus Deutschland sei dabei vor allem auch aufgrund der enormen Größe Brasiliens wichtig. Denn um die MTC-Mitglieder zu schulen, damit diese ihr neues Wissen weitergeben können, müssten sie lange Strecken auf sich nehmen – und Mobilität ist, gerade auch in Brasilien, teuer. „Wir bezahlen, um zu arbeiten“, sagt Ferreira und lacht; denn Mitglieder zahlen ohnehin ein Prozent ihres Einkommens an die MTC.