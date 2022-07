Die Ausstellung „Kalte Zeiten – Warme Zeiten“ kann am 20. Mai zum letzten Mal besichtigt werden. Sie informiert in sachlicher Form über die Ursachen und Wirkungen von Erderwärmung und Klimawandel. Rund 3000 Besucher, darunter über 80 Schulklassen, haben diese Präsentation in den vergangenen drei Monaten besucht. Als ein wahrer Publikumsmagnet erwies sich dabei das „Klimalabor“ für Kinder und Jugendliche mit Museumspädagogin Jurgita Jansen. Sie hat für den Museumstag ab 15 Uhr wiederinteressante Experimente und Mitmachangebote für Kinder und Jugendliche vorbereitet.