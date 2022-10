Geblitzt wurde am Freitag ein Motorradfahrer bei Wachendorf. Symbolfoto: Sebastian Willnow/dpa up-down up-down Vom Blitzer erwischt Motorradfahrer fährt mit 107 km/h durch 50er-Zone in Wachendorf Von Anna Niere | 08.10.2022, 09:49 Uhr

Am Freitag wurde in Wachendorf ein Kradfahrer mit Tempo 107 geblitzt. An der Stelle gilt das Tempolimit 50. Jetzt wartet eine Strafe auf den Raser.