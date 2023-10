Im Bereich der neuen Umgehungsstraße B 213, zwischen den Kreuzungen Wietmarscher Straße und Lingener Straße, gab es am Montagnachmittag Geschwindigkeitskontrollen.

Die mobile Verfügungseinheit der Polizei Lingen, zu deren Aufgaben unter anderem die spezialisierte Verkehrsüberwachung gehört, kontrollierte dabei auf die vor Ort geltende Richtgeschwindigkeit von 100 km/h.

Polizei schnappt „traurigen Spitzenreiter“ mit fast 200 km/h auf dem Tacho

Laut einer Pressemeldung der Polizei sei der „traurige Spitzenreiter“ dabei ein Motorrad mit einer Zulassung aus der Grafschaft Bentheim gewesen. Mit einer Geschwindigkeit von 195 km/h, die Toleranz bereits abgezogen, sei der Fahrer fast doppelt so schnell unterwegs gewesen wie es erlaubt ist.

700 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und Fahrverbot als Strafe

Den Fahrer würden jetzt ein Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot erwarten. Insgesamt kontrollierten die Beamten an diesem Tag 1514 Fahrzeuge. Am Ende ihrer Messungen seien darunter 70 Fahrzeuge gewesen, die unter Berücksichtigung der eingeräumten Toleranz zu schnell unterwegs waren.