„BG am DEK“: Mit solchen Abkürzungen wie in der Präsentation hinter Klaus Bettels arbeiten Ermittler. In diesem Fall stehen sie für „Brigitte Graba am Dortmund-Ems-Kanal“. Den Mord rollte der Dozent mit 19 Polizeischülern neu auf.

