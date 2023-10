Neuansiedlung von Betrieben Trotz Corona-Jahre: Zahl der Unternehmen in Lingen steigt weiter an Von Thomas Pertz | 12.10.2023, 13:27 Uhr Hier geht es lang zu den Gewerbegebieten der Stadt Lingen. Flächen gibt es in unterschiedlichen Größen. Symbolfoto: Lino Mirgeler/dpa up-down up-down

Mit ihren Angeboten an Gewerbeflächen in Lingen hat die Stadt nicht nur die großen Unternehmen im Blick. Ein Beispiel ist die auf Estricharbeiten spezialisierte Alex Lackmann GmbH. Die Zahl der Betriebe in der Stadt steigt weiter - trotz der Corona-Jahre.