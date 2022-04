Angeleitet von ihrem Lehrer, Rolf Mäusbacher, nutzten „6 P.M.“ aus Lingen die Gelegenheit, ihr Können einer Öffentlichkeit zu präsentieren und dabei noch den Widrigkeiten zu trotzen. Da flattern dann schon mal die Noten im Wind. Nach einem runden Set von gecoverten Popsongs, mitsingen inklusive, übergaben die Lingener an ihre Mitstreiter aus Meppen. Der Schmiede von Julian Zwoch entstammen „Five Feet To The Ground“, die hier ein gekonntes Auswärtsspiel darboten, rockig, laut und keyboardfrei. Zusammengenommen waren die jungen Nachwuchsrocker ein guter Grund, ein paar Minuten länger in der Burgstraße zu verweilen.

Die Moderation bestritt Wölfi Waack, der hier die gastgebende Interessengemeinschaft repräsentierte und zwischendurch gern auch die Musikschullehrer interviewte. So war dieses nette „Open Air“ ein Samstagmittagserlebnis der angenehmen Art. Gerne mehr davon.