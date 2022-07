Die Schau der beispielhaft gestalteten Aquarien und Terrarien wurde in Anwesenheit von Ortsbürgermeister Remi Stöppelmann eröffnet. Sie kann noch am heutigen Dienstag, /2. Oktober, von 17 bis 20 Uhr sowie Mittwoch, 3. Oktober, von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. Eine große Fisch- und Pflanzenbörse schließt sie ab.

Eine reich bestückte Tombola und eine kleine Börse im Vorraum ergänzen die Ausstellung. An der rechten Seitenwand entlang zieht sich ein Band von rund 20 großen Aquarien. An der jenseitigen Giebelseite befindet sich ein Aquarium, in dem eine hiesige Uferregion der Ems mit ihren typischen Lebewesen und vor allem natürlich den Fischen geschaffen wurde. Schon ein kurzer Blick darauf lässt die Schönheit auch der heimischen Fischarten erkennen.

Links daneben hat sich der Hobby-Schnitzer Günther Peglow mit seinem Inventar sakraler und profaner Klein-Sujets eingerichtet. Wer als Besucher Glück hat, kann ihn auch bei der Arbeit bewundern. Von hier aus zieht sich die Reihe der von Frank Schulte betreuten Terrarien durch den Raum.

Christoph Overmann begrüßte die Gäste und erinnerte daran, dass der Verein mit der Präsentation zeigen wolle, wie zwei Forderungen glücklich vereint werden könnten, nämlich den Pfleglingen ihre Lebensbedingungen zu erfüllen und gleichzeitig dem Aquarium als lebender und belebter Teil des Wohnzimmers ein attraktives Aussehen zu geben.

Laxtens Ortsbürgermeister Remi Stöppelmann dankte dem Verein, der in einer enormen Kraftanstrengung die Mühe dieser überaus gelungenen Präsentation geschultert habe.

Zierfisch- und Terrarienfreunde Lingen : Gegründet:1984, 26 Mitglieder, Vorsitzender Christoph Overmann, Tel. 0591/51435. Termine: Vereinsabend 3. Donnerstag im Monat ab 19.30 Uhr bei Klaas-Schaper Laxten.