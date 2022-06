Der Thron 2022 des Schützenvereins Eintracht 1699 Brögbern: (vorne von links) Königspaar Michael und Ina Knobbe mit den Ehrenpaaren Sabine und Thomas Kahle, Jennifer und Tobias Lange, Margret Knobbe und Reinhard Strubbe. FOTO: Schützenverein Eintracht 1699 Brögbern Schützenfest 2022 Brögbern Michael Knobbe ist neuer König in Lingen-Brögbern Von Mike Röser | 03.06.2022, 10:10 Uhr

Wer löst Majestät Michael Teschke in Lingen-Brögbern ab? Diese Frage beantwortete Michael Knobbe am vergangenen Wochenende und wurde neuer Schützenkönig in Brögbern.