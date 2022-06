Es geht um den König, dessen Bewegungsfreiheit allerdings arg eingeschränkt ist. Nur einen Schritt vor oder zurück oder zur Seite – mehr ist für ihn nicht drin. Umso mehr aber für die jungen Leute, die sich am Wochenende in der Lingener Jugendherberge treffen. Für sie geht es um den Titel im Schulschach – nicht im Emsland, sondern deutschlandweit.

In Lingen finden am kommenden Wochenende die Deutschen Schulschach-Meisterschaften statt.

„Eine deutsche Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft hat es in Lingen noch nie gegeben“, freut sich Stefan Kewe. Der Lingener engagiert sich seit zehn Jahren in den Schulen, um dort bei Kindern und Jugendlichen die Freude am Schachspiel zu wecken und zu erhalten. Offenbar mit Erfolg. In fünf Lingener Grundschulen und im Franziskusgymnasium ist der 41-Jährige regelmäßig unterwegs und betreut dort die Schach-AG.

Die Idee, Lingen als Austragungsort für die Schulschach-Meisterschaft ins Spiel zu bringen, geht ebenfalls auf Kewe zurück. Das Lingener Franziskusgymnasium ist als Ausrichter gesetzt. Die stärkste niedersächsische Schule kommt aus Oesede. Das dortige Gymnasium ist Landessieger. Aber auch die Lingener, die mit Felix Greiving, Jannik Arens, Jearal Fenslage und Hannah Möller antreten, verstehen ihr königliches Handwerk. Sie sind laut Kewe die Besten in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim. Auf Weser-Ems-Ebene wurden sie Dritte. Als Austragungsort ist die Jugendherberge am Dieksee in Laxten ideal. „Wir erwarten über 100 Gäste“, freut sich Kewe auf die Auseinandersetzungen am Brett. Die Schülerinnen und Schüler kommen aus allen 16 Bundesländern, wobei Baden-Württemberg zwei Teams schickt. Der Grund: Es gibt in Baden und Württemberg jeweils eigene Schach-Landesverbände. Das Turnier beginnt am Samstag, 5. Mai, um 9 Uhr. Erste Bürgermeisterin Ulla Haar und Johannes Pruisken, Leiter des Franziskusgymnasiums, werden die Spielerinnen und Spieler begrüßen, bevor die erste Runde an den Tischen eingeläutet wird. Der Abend endet mit einem gemeinsamen Grillen, bevor es am Sonntag wieder um „Schach und Matt“ geht. Zum Abschluss der siebten und letzten Runde ist am Montag gegen 11 Uhr die Siegerehrung. Die Lingener werden natürlich gut vorbereitet ins Turnier starten. „Wir üben zum Beispiel bestimmte Spieleröffnungen und analysieren sie dann“, erklärt Kewe. Auch Stellungen der einzelnen Figuren seien Teil des Trainings.