Symbolfoto: dpa up-down up-down Vier Fahrzeuge betroffen Mehrere Autos in der Nacht zu Mittwoch in Lingen aufgebrochen Von Harry de Winter | 23.02.2023, 12:30 Uhr

An mehreren Orten in Lingen wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Autos aufgebrochen. Die Taten könnten in Zusammenhang stehen.