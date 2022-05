Mehr als 90 Aussteller werden sich bei der Jobmesse in der Emslandarena Lingen am Wochenende vorstellen. FOTO: Barlag-Messe Mehr als 90 Aussteller Das bietet die Jobbörse in Lingen Von Caroline Theiling | 18.05.2022, 17:53 Uhr

Wer auf der Suche nach einem Job oder einer Ausbildung ist, oder sich über das Thema Karriere informieren möchte, ist am Wochenende in der Emslandarena in Lingen richtig.