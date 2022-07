Das Wort überließ er zunächst der zweiten Lingener Bürgermeisterin Monika Heinen. Heinen gab den Bramschern in Bezug auf „gute Vorsätze“ mit auf den Weg: „Nehmt euch nicht viel vor, aber das Richtige.“ Nach diesem Gruß fasste Holterhues wichtige Ereignisse in Bramsche zusammen: „Die Kommunalwahlen haben personelle Veränderungen im Ortsrat mit sich gebracht, in deren Folge ich zum Ortsbürgermeister sowie Bernd Kley zu meinem Stellvertreter gewählt worden sind.“ Zudem wies er auf fünf Baugrundstücke hin, die noch vergeben werden können. „23 Baugrundstücke sind bereits vergeben.“ Als wichtig für die Entwicklung von Bramsche bewertete er den Neubau der Firma Rosen im Ortsteil Estringen .

Offenbar für Diskussionsstoff sorgen in Bramsche derzeit verkehrsberuhigende Maßnahmen an der Bramscher Straße von der Einmündung der Kopernikusstraße bis zur Sporthalle. Hier befinden sich Streifen für Radfahrer rechts und links auf dem Fahrweg, da das Radfahren auf dem gepflasterten Weg neben der Fahrbahn nicht gestattet ist. Das Thema ist für Holterhues noch „erweiterungsfähig“.

Wege im Bürgerpark

In Bramsche hat sich nach Angaben des Ortsbürgermeisters im vergangenen Jahr viel getan. Als Beispiele nannte Holterhues das neue Insektenhotel, das von der Landjugend gepflegt wird, und die neuen Fußpfade im Bürgerpark. „In diesem Jahr soll mit einem Dorfbrunnen ein neuer und für alle offener Treffpunkt geschaffen werden.“ Verschiedene Entwürfe konnte er bereits zeigen.

Gastredner des Bürgerempfanges war vor dem Hintergrund, dass 2012 das „Europäische Jahr des aktiven Alterns“ ist, mit Josef Manemann der Vorsitzende der Lingener Seniorenvertretung. Manemann stellte die Arbeit der Seniorenvertretung in Lingen vor und lud die Bramscher Senioren ein, sich an den angebotenen Aktivitäten zu beteiligen.

Höhepunkt des Bürgerempfanges war die Ehrung des Seniorenteams St. Gertrudis. Die Gruppe, die aus sechs Seniorinnen besteht, hat sich den Worten von Holterhues zufolge in vielfältiger Form für die Belange älterer Mitbürger in Bramsche verdient gemacht: „Ihr Ziel ist, sich auf verschiedene Art für die Wünsche und Bedürfnisse der älteren Generation einzusetzen. Im Jahresverlauf laden sie zu Festen ein, vor allem das jährlich stattfindende Erntedankfest ist hier zu erwähnen.“ Auch eine von vielen geachtete Seniorenzeitschrift wird von dieser Gruppe herausgegeben. Außerdem werden Treffen mit Senioren aus Nachbargemeinden organisiert. Gertrud Schütte bedankte sich in ihrer Rede mit einem Gedicht: „Ohne uns? Ja, gäb’s keine Senioren!“, das bei den Gästen für Erheiterung sorgte. Die Musiker des Bramscher Musikvereins umrahmten den Bürgerempfang mit einigen eingespielten Melodien.