Ein Treffen mit Rockstar Billy Idol verlost die Lingener Tagespost vor dem Konzert am 8. Oktober in der Emslandarena. Archivfoto: dpa/picture alliance Meet and Greet in Emslandarena Billy Idol kommt nach Lingen - und Sie können ihn treffen Von Johanna Dust | 28.09.2022, 06:50 Uhr

Am 8. Oktober wird Billy Idol während seiner „The Roadside Tour 2022“ auch in der Emslandarena in Lingen auftreten. Wir verlosen drei mal zwei Meet and Greet mit dem britischem Rockmusiker.