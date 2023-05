Der Aufgang zur Meckerbrücke führt - noch - ins Leere: Die Brücke musste aufgrund von Rostschäden im November 2022 demontiert werden. Anfang Juni soll sie wieder aufgebaut werden. Foto: Carsten van Bevern up-down up-down Weg am Dortmund-Ems-Kanal gesperrt Wiederaufbau der Meckerbrücke in Lingen wird vorbereitet Von Carsten van Bevern | 18.05.2023, 09:55 Uhr

In Lingen wird der Rad- und Fußweg am Dortmund-Ems-Kanal vom 22. Mai bis 16. Juni gesperrt. In dieser Zeit laufen die Vorbereitungen für und der Wiederaufbau der Meckerbrücke.