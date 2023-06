Noch ist die Meckerbrücke in Lingen nach ihrer Sanierung nicht begehbar. Foto: Pia Alberts up-down up-down Arbeiten noch nicht abgeschlossen Meckerbrücke beim Drachenbootcup in Lingen nicht begehbar Von Wilfried Roggendorf | 09.06.2023, 11:38 Uhr

Nach ihrer Sanierung ist die Meckerbrücke in Lingen wieder zurück an ihrem angestammten Platz über den Dortmund-Ems-Kanal beim Bootshaus der Lingener Rudergesellschaft. Dort findet am Samstag der 17. Drachenbootcup statt. Doch die Brücke wird dann noch gesperrt sein.