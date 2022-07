Der Aufenthalt von Viktoria Giese wird durch das YFU ( Youth for Understanding Komitee ) organisiert. Für die Schülerin ist bereits klar, wo sie ihr Jahr verbringen wird. Ihre Gastfamilie wohnt in Ann Arbor (was übersetzt Gartenlaube bedeutet) in der Nähe von Detroit, rund 4000 Meilen Luftlinie von Lingen entfernt. „Mit ihnen habe ich schon seit Januar Kontakt. Meist über E-Mail, aber eine Postkarte haben sie mir auch schon geschrieben“, freut sich die 15-Jährige über kommunikative Gasteltern. Auch um ein Saxofon für die musikalische Listruperin hätten sie sich gekümmert.