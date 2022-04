Mario Barth ist erneut in Lingen. FOTO: dpa Comedian in der Emslandarena Mario Barth tritt mit allererstem Programm in Lingen auf Von Jessica Lehbrink | 12.04.2022, 11:58 Uhr

Man kann Comedian Mario Barth durchaus als Wiederholungstäter bezeichnen: Nicht nur, weil mit seiner ersten Tour jetzt erneut auf Tour geht, sie allerdings „Männer sind Schweine, Frauen aber auch 2.0“ nennt. Sondern auch, weil er schon mehrfach in Lingen gewesen ist. Am 28. April ist er in der Emslandarena. Wir haben vorab mit ihm gesprochen.