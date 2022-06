Der heute 20-Jährige zeigte sich geständig, in den frühen Morgenstunden eines Dezembertags 2012 in angetrunkenem Zustand auf dem Lingener Bahnhofsvorplatz einen jungen Mann zu Boden gerissen zu haben, weil dieser seine Frage nach einer Zigarette verneint hatte. Der Geschädigte erlitt Prellungen und Schürfwunden an Rücken und Steißbein. Einen hinzugekommenen Zeugen hatte der Angeklagte anschließend unter Hinweis auf sein am Boden liegendes erstes Opfer zur Herausgabe einer Schachtel Zigaretten gezwungen. Er hatte gedroht, dem Zeugen würde es ansonsten ebenso ergehen. Der Angeklagte ließ über seine Anwältin wissen, dass er sein damaliges Vorgehen nicht geplant habe, vielmehr habe es sich um eine Kurzschlussreaktion gehandelt.

Aufgrund der geständigen Einlassung des 20-Jährigen konnte auf die Vernehmung der sechs geladenen Zeugen verzichtet werden.

Der Bundeszentralregisterauszug des Angeklagten weist zehn Vorstrafen auf, die erste Tat hatte er bereits im Alter von 14 Jahren begangen. Seit seinem 13. Lebensjahr konsumiert er regelmäßig Alkohol, er hat bereits verschiedene Freizeit- und Jugendarreste verbüßt. Aktuell sitzt der 20-Jährige wegen noch laufender Strafverfahren in Untersuchungshaft.