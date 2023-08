Bauantrag noch nicht gestellt Technologiepark Lühn in Lingen: Deshalb dauert der Start so lange Von Thomas Pertz | 30.08.2023, 07:09 Uhr Auf diesem Gelände an der B70 im Bereich der Rheiner Straße/Rottumer Straße soll der „Synergy Park Lühn“ entstehen. Foto: Sabine Möller up-down up-down

Fünf Jahre ist inzwischen der Architekturwettbewerb zum „Synergy Park Lühn“ an der B70 in Lingen her. Viel passiert ist auf dem Areal seitdem nicht. Die Geschäftsleitung des Bauunternehmens Lühn hat Antworten.