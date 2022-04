An 72 Absolventen wurden die Facharbeiterbriefe überreicht. Zu den Gratulanten zählten neben den Berufsschullehrern und Mitgliedern der Prüfungskommission insbesondere auch die Ausbilder aus den Betrieben. FOTO: Heinz Krüssel Lossprechung von 72 Absolventen in fünf industriellen Metallberufen „Ein Beruf ist das Rückgrat des Lebens“ 06.02.2011, 15:44 Uhr

„Die qualifizierte Berufsausbildung ist und bleibt der beste Einstieg in das Berufsleben“, betonte Oberstudiendirektor Hermann Jänen, Leiter der Berufsbildenden Schulen in Lingen, gewerbliche Fachrichtungen, anlässlich der Lossprechung von 72 Absolventen in fünf industriellen Metallberufen.