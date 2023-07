Auf der Überholspur: Lohner Mofarennen geht wieder los Foto: Gerd Stevens up-down up-down 15 Teams am Start Lohner Mofarennen geht in die 19. Runde Von Cara-Celine Kreth | 14.07.2023, 13:09 Uhr

Knatternde Motorengeräusche und Benzingeruch in der Luft: In Wietmarschen-Lohne geht es am Samstag, 12. August 2023, heiß her. Zum 19. Mal findet das Lohner Mofarennen statt, das Spannung um das Siegertreppchen verspricht.