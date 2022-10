Der Lions Club Lingen hat dem Kinderschutzbund eine Spende in Höhe von 5000 Euro übergeben. Der Verkauf von Adventskalendern initiiert weitere Hilfsprojekte. Foto: Thomas Pertz up-down up-down Kinder profitieren Lions Club Lingen verkauft wieder Adventskalender für guten Zweck Von Thomas Pertz | 25.10.2022, 18:53 Uhr

Ein Herz für Kinder hat der Lions Club Lingen Machurius - sehr zur Freude des Kinderschutzbundes in Lingen. Kindern in Not helfen können Bürger ab dem 1. November auf einfache und vorweihnachtliche Art.