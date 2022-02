Die Jugend in der Ukraine setzt auf Europa. Das Foto zeigt Schüler in der Kreisstadt Lanivtsi mit einer EU-Flagge im vorigen Jahr. Der Freundeskreis der Lingener Ukrainefahrer hatte sie im Auftrag des CDU-Europaabgeordneten Jens Gieseke mitgebracht. FOTO: Lingener Ukrainefahrer Angst wegen Russland-Konflikt Lingener Ukrainefahrer bangen um Erfolge ihrer Hilfsaktionen Von Ludger Jungeblut | 23.02.2022, 05:45 Uhr

In der Ukraine herrscht große Angst, dass die Erfolge, die in den vergangenen Jahren erzielt wurden, durch den von Putin befohlenen Einmarsch in die Ostukraine zunichte gemacht werden.