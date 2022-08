Blick auf eine Anlage zur Produktion von CO2-neutralem Kerosin, die Lindschulte mit geplant hat. Die Anlage in Werlte produziert den Kraftstoff für Flugzeuge synthetisch aus Wasser, erneuerbarem Strom von Windrädern, Abfall-CO2 einer Biogasanlage sowie CO2 aus der Umgebungsluft. FOTO: dpa/Friso Gentsch up-down up-down Gas- und Ölpreise explodieren So hilft Lindschulte aus Lingen Unternehmen aus der Energiekrise Von Hermann-Josef Mammes | 25.08.2022, 13:16 Uhr

Der Krieg in der Ukraine hat zu einer Energiekrise in Deutschland geführt. Es gibt auch im Emsland viele Verlierer durch die explodierenden Gas- und Ölpreise. Zu den wenigen Gewinnern gehört die Firma Lindschulte in Lingen.