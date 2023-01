In dem Stück „Mord im Kalthaus“ der Theater-AG des Johanneums spielte Fabian Winkelmann (links) die Rolle des coolen Kommissars. Archivfoto: Michael Sänger up-down up-down ARD-Serie im Januar Lingener Produzent Winkelmann spielte schon in der Schule Hauptrollen Von Caroline Theiling | 05.01.2023, 15:45 Uhr

Obwohl Fabian Winkelmann schon mehr als 20 Jahre nicht mehr in Lingen lebt, haben viele seiner Bekannten und früheren Wegbegleiter registriert, dass er an der Produktion eines Polit-Thrillers für die ARD beteiligt war. Besonders gut erinnert sich Michael Sänger als damaliger Leiter der Theater-AG des Johanneums an seinen früheren Schüler.