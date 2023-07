Rückwärtige Ansicht der Stöveschen Apotheke nach dem Wirbelsturm von 1927. Links mit abgedecktem Dach Janningmanns Stall. Das ehemalige Laboratorium, Elisabethstraße 22, lag zwischen beiden Gebäuden. Archivfoto: Stadtarchiv Lingen up-down up-down War es nur der Wirbelsturm von 1927? So kam die Sturmstraße in Lingen zu ihrem Namen Von Mirko Crabus | 01.07.2023, 11:16 Uhr

Am 1. Juni 1927 wurde Lingen von einem Wirbelsturm heimgesucht. Es heißt, dass der Sturm so sehr tobte, dass er eine Schneise der Verwüstung vom Wall bis in die Innenstadt zog und auf diese Weise die – deshalb so benannte – Sturmstraße entstand. Nun: ein wenig komplizierter war es schon, weiß Stadtarchivar Mirko Crabus.