Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause geht es endlich wieder los: Szene aus dem letzten Finale von 2019. FOTO: Wilfried Roggendorf up-down up-down Nach zwei Jahren Corona-Pause Fußballstadtmeisterschaft Lingen startet am Montag Von Jonas E. Koch | 16.07.2022, 14:24 Uhr

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist es kommende Woche wieder so weit: Das Lingener Fußballstadtfest startet in seine 37. Auflage. Was dürfen Zuschauer und Fans erwarten?