Nach diesen Ergebnissen kommt es am Donnerstag, 18. Juli, auf dem Sportgelände in Baccum zu folgenden Viertelfinalpaarungen: SV Olympia Laxten - SC Baccum, TuS Lingen - SV Eintracht Schepsdorf (beide Spiele jeweils 18 Uhr), ASV Altenlingen - SuS Darme, SV Holthausen-Biene - SV Adler Messingen (Anpfiff beider Spiele um 19.45 Uhr). In allen Viertelfinalpaarungen treten also auf Bezirksebene spielende Mannschaften gegen Teams aus der Kreisliga (SC Baccum) beziehungsweise Kreisklasse an. Können die „Underdogs“ den „großen Vier“ des Lingener Fußballs ein Bein stellen und in die Halbfinale einziehen? – das ist die spannende Frage. Aus dem Turnier ausgeschieden sind nach der Vorrunde der VfB Lingen, BV Clusorth-Bramhar, SG Bramsche und SV Voran Brögbern. Weitere Infos zur FSL gibt es im Internet unter www.fsl-2013.de .