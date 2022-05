Rund 2000 Läuferinnen und Läufer werden beim 31. Lingener Citylauf am Sonntag, 22. Mai, starten. FOTO: Wilfried Roggendorf Straßen teilweise gesperrt Lingen: Neue Strecken beim Citylauf am Sonntag Von Wilfried Roggendorf | 18.05.2022, 13:51 Uhr

Zwei Jahre lang mussten Lauffreunde jeden Alters in Lingen coronabedingt auf den Citylauf verzichten. Jetzt ist es wieder soweit: Am Sonntag, 22. Mai, gehen rund 2000 Sportler an den Start.